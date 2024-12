Lanazione.it - La T Gema indossa l’elmetto e vince ancora. Difesa, Passoni e Di Pizzo stritolano la Pielle

La T Tecnica67 Toscana Legno 59 LA T TECNICAMONTECATINI: Burini 2, Chiarini 15, D’Alessandro 4, Toscano 12, Bedin 6; Acunzo 12,10, Di6, Cellerini ne, Gattel ne, Albelli ne. All. Del Re. TOSCANA LEGNO LIVORNO: Bonacini 12, Leonzio 20, Cepic 5, Donzelli 4, Vedovato 2; Venucci 14, Del Testa 2, Paesano, Campori, Zahariev ne, Simonetti ne, Baggiani ne. All. Campanella. Arbitri: Biondi e Di Franco. Parziali: 13-17, 29-33, 48-48. Una vittoria da squadra vera. La Tnon disperde il carico di entusiasmo accumulato dal trionfo nel derby, ma lo raddoppia. Successo pesantissimo quello strappato nel corpo a corpo andato in scena contro la Pallacanestro Livorno. Partita bella? No. Risultato finale importante? Sì. Tanto basta al livornese Marco Del Re che gode contro un pubblico che di certo non lo ama.