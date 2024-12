La peggior Roma contro la migliore Atalanta | Ranieri torna all’Olimpico e cerca la svolta

Leggi su Sportface.it

A Londrail Tottenham si è visto un “barlume di luce”, come l’ha definito Claudio. Per battere l’dei 28 punti in classifica (miglior risultato della storia della Dea dopo 13 giornate) servirà probabilmente qualcosa in più alladell’era dei tre punti a vittoria. La squadra giallorossa è a quota 13, il risultato più negativo dal 1994 ad oggi.dopo due trasferte e troverà circa 55.000 tifosi. Non mancano dubbi di formazione a Trigoria. L’unico reparto senza ballottaggi aperti è la difesa, dove saranno confermati Mancini, Hummels e Ndicka. Ancora ai box invece Mario Hermoso. Sulle fasce conferme anche per Celik e Angelino, mentre in mediana dovrebbe rivedersi dal 1? Cristante, che è in vantaggio su Paredes, mentre Manu Kone è sicuro di una maglia.