La macchina statale allontana il traguardo

IL FUTURO DELLA RIPRESA del distretto lucchese è attorcigliato su questo nodo. L’industria cartaria, per esempio, per stare dentro la “road map” dell’Agenda 2030 ha bisogno di politiche che portino soluzioni. Pieretti è convinto che vi siano ma non senza impensierirsi per una progettualità che probabilmente latita, certo non vola. "Esistono procedure in corso – afferma il numero due di Confindustria Toscana Nord – che riguardano le aree idonee per le fonti alternative come il fotovoltaico ma anche in questo caso siamo in mano a una burocrazia che non fa sbocciare idee costruttive; nessuno, soprattutto noi in Toscana che amiamo il nostro paesaggio e il territorio, pensa a utilizzare selvaggiamente i terreni per gli impianti: ormai le aziende hanno fatto ciò che potevano,ovverosia installare sui tetti i pannelli, ma non basta; quindi, talvolta, visti i limiti rispetto all’utilizzo di aree agricole, un’azienda sfrutta un proprio terreno che se adopera per l’impianto non può certo utilizzare per un ampliamento, quindi ecco che si affaccia un nuovo limite; la burocrazia, insomma, ci mette del suo e così l’obiettivo dell’Agenda è a rischio come a rischio potrebbero essere di conseguenza i rapporti legati al credito".