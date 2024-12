Zonawrestling.net - JBL sull’imminente ritiro di Cena: “Odio che si stia ritirando, vorrei che restasse con noi per sempre”

Johnha annunciato a Money in the Bank 2024 che si ritirerà dalla competizione sul ring nel 2025. Di recente, John Bradshaw Layfield (JBL) ha espresso la sua opinione sulimminente del suo ex rivale sullo schermo.ha debuttato nel roster principale della WWE nel 2002. Tre anni dopo, ha sconfitto JBL a WrestleMania 21, conquistando per la prima volta il WWE Championship. Nel corso della sua carriera,ha vinto 16 titoli mondiali, un record che condivide con Ric Flair.Durante il podcast Something to Wrestle, JBL ha dichiarato che vorrebbe vederesuperare il record di Flair e diventare la prima persona a vincere 17 titoli mondiali. Il membro della Hall of Fame della WWE ha anche spiegato perché non vorrebbe che la leggenda si ritirasse:“Adoro” ha detto JBL “Spero che conquisti il 17° titolo mondiale.