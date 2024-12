Quotidiano.net - Italia Solare, nel 2024 +36% di crescita del fotovoltaico

Nel periodo gennaio-ottobre, la potenza fotovoltaica connessa inè aumentata di 5,481 Gw, contro i 4,018 in più nello stesso periodo del 2023, il 36% in più. Lo ha reso noto, l'associazione delle imprese del, durante l'apertura del Forum Istituzionalea Roma, il 2 e 3 dicembre. Al 31 ottobre, incomplessivamente risultavano connessi 1 milione e 843.830 impianti fotovoltaici, per una potenza totale di 35,763 Gigawatt. Secondo i dati presentati, il costo dell'energia daè sceso del 90% negli ultimi dieci anni, rendendolo la fonte di energia più competitiva sul mercato. Anche i sistemi di accumulo stanno registrando una rapida evoluzione, con una riduzione dei costi del 50% nell'ultimo quinquennio.fa notare che, nel biennio 2022-2023, l'ha speso 100 miliardi di euro per affrontare le crisi energetiche.