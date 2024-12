Ilrestodelcarlino.it - Il Natale Capitale è hi-tech. Videomapping da 80mila euro. E la Rai accende la Biosfera

E’ unatecnologicamente avanzato quello che illumina la piazza principale delladella Cultura.dacon spettacolo di luci e suoni sui palazzi e i nuovi contenuti dellasono le novità principali che rischiarano piazza del Popolo durante queste feste. Il primo è stato infatti l’oggetto di due affidamenti diretti previsti da due determine del 29 novembre a favore di altrettante imprese: la pesarese Service2Service Srl, con sede in via Gagarin, n. 187/188, che ha ricevuto 64.660 iva compresa e la ditta maceratese Servizi Tecnici cinematografici e teatrali di Angelo Cioci a cui sono stati pagati 16.677,40 iva compresa. I fondi per la realizzazione dello spettacolo di luci e suoni arrivano dal bando da 11milioni didel Ministero delle Imprese e del Made in Italy che vede la creazione delle "Case delle Tecnologie Emergenti" di cui il Comune di Pesaro è risultato beneficiario.