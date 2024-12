Ilrestodelcarlino.it - Hotel con ristorante di lusso, chi è l’unico emiliano romagnolo premiato da 50 Top Italy

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Modena, 2 dicembre 2024 – C’è anche Villa Maria Luigia tra i ‘ristoranti con ospitalità alberghiera’ premiati dalla guida ‘50 Top/Luxury’. La storica dimora immersa nelle campagne modenesi si classifica al quinto posto di 50 (è l’unicaromagnola) nella classifica che premia la cucina, la bellezza della struttura e il grado di accoglienza. Il progetto di Lara Gilmore e Massimo Bottura Villa Maria Luigia è un progetto complesso, ancora in via di espansione, frutto della passione di Lara Gilmore e dello chef stellato Massimo Bottura. Già premiata come miglior b&b al mondo dal Financial Times, con le ‘Tre chiavi’ dalla Rossa e come ‘miglior esperienza gastronomica’ – tra gli altri riconoscimenti – ora si aggiunge il prestigioso ‘luxury’. Il‘Al Gatto Verde’ Il‘Al Gatto Verde’ – si legge nella presentazione di 50 Top–, con in cucina la talentuosa Jessica Rosval, propone una cucina personale e frutto delle sue esperienze e soprattutto della sua grande sensibilità.