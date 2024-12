Movieplayer.it - Harvey Weinstein ricoverato in ospedale a causa dei risultati 'preoccupanti' di alcune analisi

Leggi su Movieplayer.it

Gli avvocati dihanno rivelato che il loro cliente è stato nuovamenteindella sua condizione di salute.è statoinal Bellevue di Manhattan, come confermato dai suoi legali. Imran H. Ansari, che fa parte del team di avvocati dell'ex produttore, ha colto l'occasione per criticare nuovamente le condizioni che sta affrontando il suo cliente in carcere dopo la condanna ricevuta. La situazione diIl legale ha dichiarato: ", che sta soffrendo adella mancanza di adeguate cure mediche e durature condizioni deplorevoli e disumane a Rikers Island, è stato trasportato al Bellevue Hospital per delle cure di emergenza adi un allarmante risultato delle suedel sangue .