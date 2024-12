Ilnapolista.it - Guardiola ha un solo modo per uscirne: rinunciare al rinnovo, e puntare su “the last dance di Pep” (Guardian)

continuava a tenere alzate sei dita, orgoglioso, quasi incredulo, come se scoprisse il concetto di dita per la prima volta”, scrive con il consueto sarcasmo Jonathan Liew sul. Però mentre altri, ad esempio un affilato Oliver Brown sul Telegraph, sono rimasti all’analisi del gesto più o meno contundente, l’editorialista delsi concentra “sulla velocità concussiva del crollo” del Manchester City.“Un crollo che fino a due settimane fa era ritenuto nonimprobabile, ma inconcepibile. Dovremmo essere più scioccati dal fatto che una dinastia così inespugnabile possa sostanzialmente implodere in tre settimane? O più scioccati dall’impresa di sostenere una dinastia così inespugnabile in un mondo in cui può implodere in tre settimane? Forse la misura definitiva degli standard che il Manchester City ha fissato nelle ultime quattro stagioni è stato ciò che è successo quando ha lasciato che quegli standard crollassero così in fretta.