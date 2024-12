Ilnapolista.it - Ginnastica ritmica, Malagò dopo l’indecenza delle intercettazioni: «C’è la volontà di riaprire il processo sportivo»

, il caso non è chiuso.: «C’è ladiil»., il caso non è affatto chiuso, visto come si è svolto il. Il presidente del Coni Giovannioggi lo ha esplicitato, leggiamo le sue dichiarazioni su Repubblica: “C’è ladiilsui maltrattamenti alle ginnaste. Non ho ancora parlato con il presidente della federGherardo Tecchi, lo sentirò nei prossimi giorni. Mi sembra che ci sia unadi farin termini di giustizia sportiva il caso. Io non valuto se questa cosa sia giusta o sbagliata, ma sulla base di quelle che sono le nuove indicazioni. Non ho altro da aggiungere”. Lo ha detto Giovanni, presidente del Coni, a margine della consegna dei premi Coni-Ussi 2024.