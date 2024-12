Ilnapolista.it - Furlani: «La noia fa paura e tanti della mia generazione la riempiono a caso. Lo sport ti chiede responsabilità»

Mattiaprimo azzurro premiato dall’atletica mondiale come personaggio dell’anno. Vince nella categoria Stella nascente, da 19enne che in questo 2024, nel salto in lungo, ha vinto parecchio. L’ultima medaglia è il bronzo ai Giochi di Parigi. L’intervista alla Stampa, di Giulia Zonca.: «Gli amici sono l’unica possibilità, ma non sono per forza quelli giusti»Ha iniziato a fare risultati da sedicenne, con le mosse e il soprannome da uomo ragno. Ora parla“sua gente”: meno fumetto e più faccia di una?«Sì, avverto il fatto che c’è chi guarda a me e mi fa un sacco contento perché è un continuo specchiarsi, quello che trasmetto mi torna. È un dialogo. Certi magari arrivano al campo a Rieti e mi dicono “Grazie perché ti ho guardato e ho mollato il calcio”. Nel senso che stavano attaccati al pallone per l’idea di essere famosi non per giocare e invece a noi serve locome passione.