Fiumicino Feola | Apertura del nuovo sportello Insp una battaglia portata avanti negli anni

, 2 dicembre 2024 – Ha aperto questa mattina al pubblico ila servizio dei cittadini di Inps presso la sede comunale, un supporto importante, sopratutto per le fasce più fragili, affinché si possano agevolare i cittadini nei vari servizi che svolge l’ente previdenziale”. È quanto dichiara Roberto, consigliere comunale di“La richiesta di un punto INPS parte dal 2020 (leggi qui) denunciando come la nostra città, con più di 80.000 abitanti, sia sprovvista di un punto di connessione con la parte operativa dell’ente e di come molti concittadini si debbano barcamenare con spostamenti verso la più vicina sede di Ostia o Roma. Da qui nasce l’idea ricon un comunicato, a sostegno di chi esponeva già il problema da tempo, di richiedere unoche potesse fronteggiare le problematiche dei cittadini e avere un servizio diretto e immediato.