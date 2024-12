Lanotiziagiornale.it - Elezioni in Romania, i Socialdemocratici e filo europei sono il primo partito. Ma preoccupa l’ascesa dell’estrema destra che conquista il 30% dei voti

Con lo scrutinio per le presidenziali invicino al termine, in virtù del 99,1% delle schede scrutinate, iromeni (Psd), ildi governoeuropeo, conferma i risultati proposti dagli exit poll, attestandosi alposto nellelegislative sia alla Camera che al Senato. Un risultato confortante, dopo lo shock delturno delle presidenziali che ha visto vincere l’outsider-russo Calin Georgescu, ma non del tutto rassicurante, perché l’estremaè cresciuta in maniera significativa, portando tre partiti in Parlamento, un risultato mai visto: le tre formazioni sovraniste, Aur, Pot e Sosinsiemeal 30% delle preferenze, il triplo di quanto raccolto appena quattro anni fa.C’è attesa, quindi, per la decisione della Corte costituzionale sul riconteggio delturno delle presidenziali.