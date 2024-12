Dov’è e come sta Ballando con le stelle Fabio Canino rompe il silenzio su Guillermo Mariotto

Leggi su Caffeinamagazine.it

sta davvero. Lo ha rivelato il collega di giuria, ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona“. In tanti sono rimasti sorpresi per quanto avvenuto nell’ultima puntata dicon le. Quest’anno il dancing show di Milly Carlucci sta facendo numeri da capogiro, arrivando quasi sempre a battere Tu sì que vales.In questi giorni ha fatto molto discutere quello che è successo asabato scorso. Il giurato di, infatti, subito dopo l’esibizione di Amanda Learballerina per una notte, ha abbandonato lo studio, lasciando tutti senza parole. A far clamore è stato il fatto che neppure Milly ha spiegato cosa fosse accaduto. E così sono iniziate le illazioni fino a quando non è uscito un comunicato ufficiale sulla vicenda.