Laprimapagina.it - Deceduto il 26 novembre a New York Gianfranco Sorrentino, proprietario di due celebri ristoranti a Manhattan: Il Gattopardo e The Leopard at des Artistes

Leggi su Laprimapagina.it

di Letizia Airos Soria * Lo notavi subito quando entravi in uno dei suoi, prima ancora di parlarci o di conoscerlo, anche senza sapere chi fosse. Con fare elegante e misurato, il fazzoletto rigorosamente nel taschino, lo vedevi osservare la sala con discrezione, tenere sotto controllo i collaboratori, i clienti; oppure camminare tra i tavoli salutando e intrattenendo con grande garbo.Nei locali di, ristoratore di origine napoletana e pioniere della cucina italiana a New, si respirava un’atmosfera unica, curata nei minimi dettagli. Nulla era mai eccessivo: ci si sentiva accolti nel miglior modo possibile, vivendo anche al di là dell’oceano, un’esperienza autenticamente italiana. Quando lasciavi il tavolo e la porta del locale si chiudeva alle tue spalle, mentre ti immergevi nelle luci e ritmi di, persisteva per diversi minuti ancora quella sensazione di aver vissuto un paio d’ore di pura italianità.