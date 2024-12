Tpi.it - Dalla Foresta Amazzonica alla Barriera Corallina: così interi ecosistemi si stanno avvicinando a pericolosi punti di non ritorno

Abbiamo un solo Pianeta in cui vivere. Questo dovrebbe essere già un motivo sufficiente per prendersi cura dell’ambiente che ci circonda. Eppure, sembra che si stia andando in direzione esattamente opposta, conpezzi di natura chescomparendo a ritmirmanti. I prossimi anni saranno decisivi per invertire la rotta, altrimenti le conseguenze potranno essere disastrose.Già i dati attuali fanno capire che la situazione è seria. In soli 50 anni (1970-2020) a livello globale c’è stato un catastrofico calo del 73% della dimensione media delle popolazioni di animali vertebrati selvatici, come testimonia il Living Planet Report 2024 del WWF. In particolare, le popolazioni delle specie di acqua dolce hanno subito il decremento più significativo, diminuendo dell’85%, seguite dalle popolazioni terrestri (-69%) e marine (-56%).