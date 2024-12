Metropolitanmagazine.it - Chi è Giulio Todrani, vita privata e curiosità del padre di Giorgia

, cantante che ha avuto un grande successo tra gli anni 70 e 80, ha ritrovato una nuova notorietà nel 2020, quando partecipava a The Voice Senior.Chi è: il successo negli anni 70 e The Voice SeniorOggi l’artista sarà tra gli ospiti de La Volta Buona, in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno. Romano, classe 1943,debutta nel mondo musicale a 27 anni, quando partecipa al Cantagiro sotto lo pseudonimi diSangermano. Il successo però arriva pochi anni dopo quando nel 1974 fonda con Angela Cracchiolo il duo Juli & Julie. Una storia d’amore, Amore mio perdonami, Poesie d’amore e Noi due e l’amore sono alcuni dei brani più celebri. All’attivo hanno quattro album pubblicati tra il 1975 ed il 1980. Il duo continua l’attività live fino al 1989, quandofonderà una band, Io Vorrei La Pelle Nera, spaziando su un repertorio rythm and blues.