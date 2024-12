Scuolalink.it - Carta Docente: Tribunale di Venezia riconosce 1.000 € a una docente precaria

Ildi, con la sentenza n. 1250/2024, ha assegnato 1.000 euro a unasupplente che ha aderito al ricorso promosso dall’Avvocato Stefano Callà dello Studio Legale Scuola. La, attualmente in servizio con una supplenza dal 9 settembre 2024 al 30 giugno 2025, aveva svolto incarichi a termine nei seguenti periodi: dal 2 novembre 2020 al 5 giugno 2021 per 4 ore settimanali su cattedra spezzone e dal 24 ottobre 2023 al 30 giugno 2024 per 16 ore settimanali di lezione. I dettagli del ricorso e la decisione delIl ricorso, presentato dallo Studio Legale Scuola, ha rivendicato il diritto dellaal riconoscimento dellada 500 euro annui per gli anni scolastici 2020/2021 e 2023/2024. Il giudice ha accolto la richiesta, stabilendo che il Ministero debba erogare il beneficio tramiteelettronica per la formazione, in linea con quanto previsto dall’articolo 1, comma 121, della legge 107/2015.