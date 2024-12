Ilrestodelcarlino.it - Una corazzata completa in tutti i ruoli

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nelle previsioni, alla vigilia della stagione, dovevano essere due delle candidate alla promozione diretta e quella in programma questa pomeriggio una sfida d’alta classifica. Invece dopo due mesi la situazione vede sì Cantù terza, ma la Vuelle penultima. I brianzoli arrivano alla trasferta pesarese con tre vittorie nelle ultime quattro uscite, le ultime due consecutive contro la Fortitudo e a Forlì, e sono guidati in panchina da coach Nicola Brienza, canturino di nascita rientrato a casa dopo le esperienze a Trento e Pistoia. La cabina di regia è affidata all’esperienza di Andrea De Nicolao, sceso di categoria dopo sette anni passati a Venezia, fino a questo momento terzo miglior assistman del campionato con 6.8 a gara e Fabio Valentini in uscita dalla panchina. Nel ruolo di guardia rientra tra i disponibili Tyrus McGee, nell’ultimo mese rimpiazzato in ottima maniera da Matteo Piccoli e soprattutto dal 2002 estone Joonas Riisma, tre volte nelle ultime cinque in doppia cifra tirando con il 42% da tre punti.