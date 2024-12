Dailymilan.it - SOCIAL – Milan, Rafael Leao festeggia il ritorno alla vittoria in Serie A. Il post

Leggi su Dailymilan.it

hato sui propri profiliilal successo delinA dopo la nettacasalinga contro l’Empoli. Ildel numero dieci rossoneroI tifosi delpossono tornare finalmente a esultare! La squadra di Paulo Fonseca è tornata a vincere in campionato, battendo per 3-0 l’Empoli a San Siro nella sfida valida per la quattordicesima giornata diA.Un successo celebrato dacon unsul proprio profilo Instagram. Tre punti fondamentali che consentono ai rossoneri di dare continuitàesterna ottenuta in Champions League sul campo dello Slovan Bratislava e risalire la classifica in campionato dopo due pareggi consecutivi.Iltorna finalmentein campionato eesulta così. View thison InstagramAshared byLea?o 1??0?? (@iameao93)ilinA.