Sci di fondo Cdm Ruka 2024 | tris norvegese nella mass start maschile Graz 20

Dominio della NorvegiaCdm di sci di, in Finlandia. Appassionante arrivo in volatasui 20 km che vede prevalere Harald Ostberg Amundsen, alla sesta vittoria in Coppa del mondo, in 46:04.0, seguito a stretto giro dai connazionali Jan Thomas Jenssen e Martin Loewstroem Nyenget. Ai piedi del podio l’austriaco Mika Vermeulen, che tiene il passo dei norvegesi e chiude a +2.9, mentre gli altri sono via via più staccati, con Andreas Fjorden Ree a +8.0. Per quanto riguarda gli italiani, il migliore è Davidein 20° posizione a +52.7, mentre Federico Pellegrino ha chiuso in 22° posizione a +56.7. 40° e 41°, infine, Elia Barp e Simone Dapra, con Paolo Ventura 44°. Sci di, Cdm20° SportFace.