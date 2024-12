Sanremo 2025 i Jalisse esclusi per la 28esima volta dal Festival | Un record incredibile – Il video

Leggi su Open.online

Dopo l’annuncio di Carlo Conti dei cantanti “big” che parteciperanno alla 75esima edizione deldi, dall’11 al 15 febbraio, c’è chi festeggia, ma anche chi (per l’ennesima) mastica amaro. È il caso dei, che da tempo sognano di poter tornare a esibirsi sul palco del Teatro Ariston, dopo la loro vittoria nel 1997 con Fiumi di parole. Anche quest’anno, però, il loro inedito è stato escluso dalla selezione del presentatore toscano, che raccoglie l’eredità dell’amico e collega Amadeus. E sui social, il duo ironizza con un filmato dove si vedono gli stessi coniugi Alessandra Drusian e Fabio Ricci stappare due bottiglie di birra mentre ascoltano la lista dei brani in gara alla kermesse dalla quale sono stati (ancora una) tagliati fuori. «E noi brindiamo ai 28 NO! Un!», si legge nel post pubblicato su Instagram.