Oasport.it - Ranking ATP degli italiani a fine stagione: Sinner n.1 del mondo, nove azzurri in top-100

Leggi su Oasport.it

Jannikha concluso lada numero 1 del, mandando in archivio un’annata agonistica condita da tantissimi trionfi: due Slam (Australian Open e US Open), le ATP Finals da imbattuto, tre Masters 1000 (Miami, Cincinnati, Shanghai), due tornei ATP 500 (Rotterdam e Halle) e la Coppa Davis. Una vera e propria apoteosi per il fuoriclasse altoatesino, che guarda tutti dall’alto in basso nella classifica internazionale con ben 11.830 punti all’attivo e ben 3.915 lunghezze di margine nei confronti del tedesco Alexander Zverev.Il 23enne potrà ora godersi qualche giorno di riposo e poi iniziare la preparazione in vista del 2025, che inizierà subito in maniera intensa: dal 12 al 26 gennaio sarà infatti impegnato sul cemento di Melbourne per provare a difendere il titolo agli Australian Open.