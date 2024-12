Sport.quotidiano.net - Primavera. L’Atalanta travolge gli azzurrini

Atalanta 3 Empoli 0 ATALANTA: Pardel, Gobbo (88’ Ghezzi), Simonetto, Riccio (88’ Martinelli), Bonanomi (76’ Capac), Tavanti, Steffanoni, Armstrong, Camara (65’ Baldo), Ramaj, Fiogbe (76’ Idele). All. Zanchi. EMPOLI: Versari, Moray, El Biache (58’Orlandi), Monaco (58’ Lauricella), Falcusan, Trdan, Huqi (79’ Bacciardi), Matteazzi, Popov (46’ Campaniello), Rugani, Olivieri (58’ Majdandzic). All. Birindelli. Arbitro: Djurdjevic di Trieste. Reti: 11’ Simonetto, 44’ Bonanomi, 49’ Riccio. BERGAMO – Niente da fare per laazzurra al cospetto di un Atalanta apparsa superiore sotto tutti i punti di vista. A sbloccare la gara è stata una perla di Simonetto, mentre a cavallo dell’intervallo Bonanomi deposita alle spalle di Versari, che al 49’ non può nulla nemmeno sul tiro ravvicinato di Riccio.