Dailymilan.it - Milan, finalmente una notte da protagonista per Alvaro Morata anche in Serie A. Tutti i voti

è tornato: l'attaccante delha ritrovato la reteinA dopo oltre due mesi di digiuno!dei principali quotidianiI tifosiisti possono festeggiare:ha ritrovatola via della rete.inA. Il centravanti spagnolo ha infatti siglato il goal che ha sbloccato la partita nella sfida casalinga contro l'Empoli e messo, di conseguenza, in discesa la strada delverso la vittoria.Il numero sette rossonero ha posto così il termine a un digiuno che sembrava fosse ormai interminabile. L'ultima rete in campionato risaliva ormai allo scorso 27 settembre, alla partita di San Siro contro il Lecce. Incontro terminatoin quel caso con una rotonda vittoria per 3-0.Il goal ma non solo: la prestazione diin-Empoli ha convinto!