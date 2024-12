Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta maschile Kontiolahti 2024 in DIRETTA: Francia in fuga, Bionaz

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DIDALLE 17.2514.50: Ancora uno zero, il settimo consecutivo per unafin qui perfetta!14.50: Settimo poligono14.49: Al km 24.4, a 54? Norvegia, Svezia, a 1’22”14.47: Al km 23.7, a 57? Norvegia, Svezia, a 1’22” Germania, a 1’51” Finlandia, Ucraina, a 2’00” Austria, a 2’09” Usa, a 2’17” Italia e Slovenia14.44: All’ultimo cambio, a 57? Norvegia, Svezia, a 1’20” Germania, a 1’43” Finlandia, Ucraina, a 1’53” Austria, a 2’05” Usa, a 2’14” Italia e Slovenia14.42: Al km 21.9, a 54? Norvegia, a 1’06” Svezia, a 1’17” Germania, a 1’43” Finlandia, Ucraina, a 1’51” Austria, a 2’04” Usa, a 2’11” Italia e Slovenia14.41: Al km 21.2, a 50? Norvegia, a 1’15” Svezia e Germania, a 1’40” Finlandia, Ucraina, a 1’43” Austria, a 2’01” Usa, a 2’06” Italia e Slovenia14.