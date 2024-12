Lecce-Juventus 1-1 Rebic riprende i bianconeri nel recupero

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –Anterovina i piani della Juve. Al Via del Mare, ilpareggia contro iin pieno. Finisce 1-1 e per la squadra di Giampaolo è un punto pesantissimo in ottica classifica, soprattutto per le modalità con cui è arrivato. Dopo il vantaggio di Cambiaso con un tiro dalla distanza, deviato da Gaspar, i salentini inseguono e lanciano l’assalto. Il guizzo decisivo arriva nel terzo minuto di, con il tap-in dell’ex Milan sull’assist perfetto di Krstovic. La squadra di Motta resta sesta e sale a 26 punti, i giallorossi agganciano la Roma (impegnata lunedì sera contro l’Atalanta) a quota 13. Per la Juve, è un primo tempo all’insegna delle occasioni sprecate. Ivanno a un passo dal vantaggio dopo una manciata di minuti con Thuram, che devia la conclusione di Conceicao e centra il palo.