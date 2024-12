Romadailynews.it - Le pillole di Polly: recensione di “Quaderno proibito” di Alba de Céspedes

Quando le chiedono se si consideri una donna realizzata Valeria risponde puntualmente di sì, perché ha due figli meravigliosi e un marito che la ama.Certo, magari spesso si sente stanca; sarà perché non ha mai un momento di riposo. Del resto, ogni volta che tenta di sedersi sul comodo divano del suo salotto c’è sempre qualcuno che le chiede di stirare una camicia, oppure di fare una torta.Il suo tempo libero, poi, si è ulteriormente accorciato da quando Michele, il marito, ha deciso che il suo stipendio non bastava a far quadrare i conti della famiglia e lei si è immediatamente offerta di trovarsi un lavoro per dare il suo contributo.La verità è che, per tutta la vita, Valeria non ha fatto altro che mettere in pratica il consiglio di sua madre di tenersi costantemente impegnata. Una donna che si ferma, infatti, pensa all’amore e allora sono guai, perché l’amore non è una cosa adeguata per chi vuole essere onesta.