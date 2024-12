Agi.it - Gp in Qatar: vince Verstappen su Leclerc, il mondiale costruttori resta aperto

AGI - Maxla gara del Gran Premio del, portandosi a casa un successo tanto meritato quanto inatteso, visti gli equilibri che, per gran parte del weekend, sembravano eleggere la McLaren come grande favorita. Il team di Woking porta invece a casa il terzo posto di Oscar Piastri, anticipato dalla Ferrari di Charles, riuscito a conquistare il secondo posto in virtù di una gara di difesa e anche per la penalità comminata - per infrazione in regime di bandiera gialla - all'altra McLaren di Lando Norris. Risultato, questo, che rimanda cosi' la lotta per ilall'ultima gara di Abu Dhabi. Tanti gli episodi all'interno della gara, con safety car e diverse penalità a determinare l'esito di una corsa incerta sino alla fine. Quarta la Mercedes di George Russell - penalizzato di cinque secondi al termine della gara -, seguito da Pierre Gasly e dall'altra Ferrari di Carlos Sainz, che migliora cosi' di una posizione la settima conquistata durante le qualifiche del sabato.