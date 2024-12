Lanazione.it - Furti d’oro, ecco i rinforzi. Nisini: "Il governo c’è: in arrivo i nuovi agenti"

di Matteo Marzotti AREZZO "Il Ministero è costantemente aggiornato e monitora con attenzione il tema della sicurezza del distretto orafo aretino". Le parole sono quelle di Tiziana, deputata della Lega, circa la richiesta di maggiore sicurezza da parte del distretto orafo aretino all’indomani del ventitreesimo colpo messo a segno in questo anno ai danni di un’azienda del comparto. L’ultimo in ordine di tempo ha interessato la Fullove, impresa di Laterina, che lavora metalli preziosi, finita giovedì sera, poco prima delle 21, nel mirino di una banda. Quattro persone con il volto travisato che raccoglievano in fretta e furia oro, argento e ottone lasciati sui bancone, riempiendo dei sacchi. E’ quanto le telecamere di videosorveglianza interne all’azienda hanno immortalato. In appena tre minuti - come hanno raccontato dall’azienda - dopo aver buttato giù la porta con una mazza e un’accetta, poi ritrovata, hanno fatto letteralmente razzia di quanto hanno trovato sui banchi all’interno dello stabilimento.