Dona un addobbo per il carcere di Fermo

Undi Natale è un momento di vicinanza, è un attimo di festa e di condivisione anche dove c’è solitudine e attesa. Per questo la casa di reclusione di, in collaborazione con il comune, ha pensato ad un progetto che possa portare un po’ di calore alle persone recluse, nel tempo più difficile, quello del Natale. "Come è noto, spiega il direttore della casa di reclusione Serena Stoico, il periodo delle festività natalizie è particolarmente difficile per quanti si trovano in stato di privazione della libertà personale, lontani dai propri affetti e dalle proprie famiglie. Per rendere la sezione di reclusione più accogliente e far entrare lo spirito del Natale anche in istituto, con il comune e d’intesa con il sindaco Paolo Calcinaro e con l’assessore alla cultura Micol Lanzidei invitiamo la cittadinanza are unper il".