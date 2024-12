Game-experience.it - CD Projekt RED rivela perché The Witcher 4 e Cyberpunk Orion utilizzano l’Unreal Engine 5

CDRED, il celebre studio polacco dietro The2077, ha deciso di abbandonare il suo motore grafico proprietario, il RED, per utilizzare5 con i prossimi progetti dello studio. Ma per quale motivo è stata presa questa decisione? A svelare i motivi di questa scelta è stato il vicepresidente della tecnologia Charles Tremblay.Dopo aver ammesso che anche i grossi team possono fallire visto che “non esiste la magia”, lo sviluppatore ha precisato in un’intervista con Eurogamer.net che nello studio hanno deciso di cambiare il motore grafico non per problemi di natura tecnica, ma per la necessità di migliorare l’organizzazione interna e la capacità di sviluppare più giochi contemporaneamente.Difatti contrariamente a quanto ipotizzato da numerosi utenti nei mesi sorsi, il REDnon è stato accantonato da CDRED per problemi tecnici legati al suo utilizzo in2077, ma per una volontà ben precisa: sviluppare più giochi contemporaneamente.