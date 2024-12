Napolipiu.com - Caos a Torino: tifosi del Napoli bloccati fuori dallo stadio, tensione e cariche della polizia

Oltre mille supporters azzurri, tra cui famiglie e anziani, ancoradall’impianto a partita iniziata. Situazione critica al settore ospiti.Situazione critica all’esterno dell’Olimpico Grandedurante. Un solo varco d’accesso per oltre millepartenopei ha causato gravi disagi nel settore ospiti, con lunghe code e tensioni crescenti.La partita è iniziata ma centinaia di supporters azzurri, regolarmente muniti di biglietto, sono ancoraall’esterno dell’impianto. Tra loro anche famiglie con bambini e persone anziane, in una situazione di crescente panico e disagio.Le forze dell’ordine sono intervenute condi alleggerimento, provocando momenti dicon i. Si segnala anche l’accensione di un fumogeno, in un clima sempre più teso che rischia di degenerare ulteriormente.