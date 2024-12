Tvpertutti.it - Cantanti Sanremo 2025, nomi Big: lista e annuncio di Carlo Conti

Leggi su Tvpertutti.it

L'attesa è finita:ha annunciato ideiin gara a. L', come di consueto, è stato fatto durante l'edizione delle 13:30 del TG1 di domenica 1° dicembre 2024. Questa 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana, che si terrà dall'11 al 15 febbraio, si preannuncia ricca di sorprese e con una line-up di artisti variegata, pronta a conquistare il pubblico e la critica. Chi sono idi?IN AGGIORNAMENTOLa rosa degli artisti in gara al Festival dioffre una panoramica completa della scena musicale, con un mix di volti noti e giovani promesse. Tra i partecipanti figuranoche hanno già calcato il palco dell'Ariston, vincitori di talent show, e artisti indipendenti che negli ultimi anni si sono fatti notare per il loro talento.