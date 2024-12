Terzotemponapoli.com - Buongiorno: Un’emozione speciale al ritorno contro il Torino

Il difensore del Napoli riflette sulla vittoria e sulla sua esperienzail club che lo ha visto crescereUna giornataperAlessandro, difensore del Napoli ed ex giocatore del, è stato protagonista di una conferenza stampa emozionante dopo la vittoria della sua squadrai granata. L’italiano ha raccontato con entusiasmo quanto fosserientrare nello stadio che ha visto i suoi primi passi da professionista. “È stata una giornata”, ha dichiarato. “Incontrare vecchi compagni e entrare in questo stadio è stata una grande emozione. Anche il saluto finale con il pubblico è stato molto bello.” Nonostante il carattere sentimentale dell’inha anche avuto parole precise sulla partita: “Abbiamo gestito bene il possesso palla e, in alcuni momenti, avremmo potuto farlo meglio.