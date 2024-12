Lanazione.it - "AsteroideA", il film sulla cultura della pace

Uno degli obiettivi del Pisa è porsi in contatto con le realtà scolastiche. E ciò è quanto ha fatto per il progetto "Accendi il faro che è in te", realizzato dall’Associazione di volontariato scolastico "". Un progetto che ha portato a realizzare un, prodotto grazie all’aiuto del Cinema Arsenale, basato dall’idea de "Il dittatore" di Chaplin, quindi con l’intento di promuovere un’idea di gentilezza in ciascuno di noi, da applicare nel quotidiano, per diffondere la. Il club nerazzurro ha deciso di mettere in luce quanto fatto da questi studenti del Liceo "Dini", dell’IPSAR "Matteotti" e del Liceo "Santa Caterina", permettendo loro, in occasionepartita contro il Cosenza, di sfilare nel terreno di gioco, dando vita a una piccola coreografia, mentre sul maxi-schermo dell’Arena sarà proiettato unato esplicativo.