Udine20.it - Al Teatro Luigi Bon il concerto del pianista Sandro de Palma e del Quartetto Adorno. 3 dicembre 2024

Il calendario della stagione/2025 della FondazioneBon si sposta, per il prossimo appuntamento, dalPaolo Maurensig di Feletto Umberto alla sua storica casa di origine, ovvero ilBon di Colugna di Tavagnacco (Ud). Martedì 3, con inizio alle 20.30, protagoniste saranno le musiche di alcuni grandi compositori dell’Ottocento e Novecento come Gabriel Fauré, Maurice Ravel e César Franck, interpretate dall’elegantedi fama internazionalede, accompagnato per l’occasione dagli archi del, composto da Edoardo Zosi e Liù Pellicciari (violino), Benedetta Bucci (viola) e Francesco Stefanelli (violoncello). I biglietti per ilsono ancora in vendita alle biglietterie delPaolo Maurensig (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17.