Vincenzo Malinconico 2, trama, cast e dove vedere la serie con Massimiliano Gallo

Torna su Rai 1, avvocato d’insuccesso 2, prodotta da Viola Film con Rai Fiction: latv sarà in onda da domenica 1 dicembre 2024 in prima serata con quattro episodi da 100 minuti ciascuno. Protagonista è sempreche veste i panni dell’avvocato più amato dal pubblico, ancora alle prese con le contraddizioni della legge italiana e del suo stesso cuore., avvocato d’insuccesso 2, laDopo una grossa batosta accusata nella prima stagione,sembra essersi arreso all’idea che non capirà mai nulla dell’amore e della vita, e che forse è meglio smetterla di farsi tante illusioni. In fondo sta per diventare nonno, con le donne ha chiuso e la sua carriera di avvocato non decollerà mai. Ma è davvero così?In realtà, una nuova proposta di lavoro potrebbe riaccendere inil desiderio di affermarsi e di aiutare chi ne ha più bisogno, grazie ai suoi metodi poco ortodossi da avvocato-psicologo, supportato occasionalmente da amici poco raccomandabili, ma di buon cuore, come Tricarico.