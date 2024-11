Nerdpool.it - Tron: Ares – Una nuovo foto rivela un importante aggiornamento del Lightcycle

La Griglia riceverà unin, e ora possiamo dare una prima occhiata ad alcune delle nuove tecnologie. I Walt Disney Studios hanno pubblicato una nuova immagine promozionale di, che mostra un uomo mascherato accanto a unveicolo massiccio. L’intero stile generale e l’estetica del design di questofilm del franchise sembrano andare a genio ai fan, e questa nuova immagine promozionale, dice molto senza dire nulla.Questadà esattamente il tipo di estetica “più grintosa” e “industriale” che il regista diJoachim Rønning (Pirati dei Caraibi 5, Maleficent 2) promette per il prossimo film. Si tratta anche di un’immagine particolarmente suggestiva che lascia intendere il tipo di nuova tecnologia che vedremo in. Supponendo che la figura nellasia Jared Leto nei panni del protagonista, il veicolo da cui emerge e la struttura in cui si trova potrebbero rappresentare un momento cruciale del film.