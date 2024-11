Laprimapagina.it - Trevi. Walter Bevilacqua e Ilaria Santomassimo in un incidente stradale sulla Flaminia

Leggi su Laprimapagina.it

Tragedia della strada anel Perugino, lungo la vecchia statale, all’altezza della frazione di Pigge. A seguito dello scontro in un rettilineo tra due auto, un’Alfa Romeo condotta da, 36 anni di, ed una Citroen con alla guida, 30 anni, originaria di Piedimonte Matese (Caserta) e residente da poco tempo nel Trevano per motivi di lavoro, i due conducenti hanno perso la vita.Sul posto si sono portati gli operatori del 118 di Foligno, i vigili del fuoco di Foligno e Spoleto e i carabinieri della Compagnia di Foligno per ricostruire il tragico accaduto, finito all’attenzione della procura di Spoleto nella persona del pm Alessandro Tana.lavorava presso l’oleificio Marfuga di Campello sul Clitunno, mentre, ingegnere, lavorava a Todi e stava facendo ritorno a casa.