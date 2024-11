Lanazione.it - Trasferta Dragons: "Non ci si può fermare"

Vietato fermarsi.in serie positiva nel campionato di serie C, secondi in classifica a 4 punti di distanza dal Montevarchi (la sfida con i valdarnesi è in programma il 22 dicembre alle Toscanini). Oggi dalle 18.30, c’è in programma lasul parquet di Dukes Sansepolcro. Una partita che non sarà semplice, anche perché la solita emergenza organico è lontana dall’esser superata. "Al ritorno in palestra dopo la vittoria con San Vincenzo abbiamo dovuto monitorare un paio di stop. Probabile che qualcuno ci manchi ma l’obiettivo principale è quello di recuperare al meglio ogni giocatore senza rischiare strascichi – commenta coach Marco Pinelli -. Dukes è un ottima squadra con giocatori straordinari, che merita posizioni di prestigio in classifica. Una squadra che lotterà per entrare nei play off.