Romadailynews.it - Traffico Roma del 30-11-2024 ore 07:30

Leggi su Romadailynews.it

LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione scarso ila queste ore sulle strade della capitale dalle 7:30 alle 16 di oggi sulla tangenziale est è chiuso per lavori il tratto tra viale di Tor di Quinto Largo Ferraris IV in direzione di Piazzale degli Eroi delle 18:46 manifestazione con corteo da Piazza Vittorio Emanuele II a Piazzale Ostiense possibili difficoltàal passaggio dei partecipanti via dei Fori Imperiali in via sperimentale l’ultimo fine settimana di ogni mese sarà interamente personalizzata è chiusa alanche il sabato domenica e festivi via dei Fori Imperiali è sempre pedonalizzata per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Maria Barbara termine tutto Buon viaggio un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità