Movieplayer.it - Torino Film Festival 2024: tutti i vincitori dei premi collaterali della 42esima edizione

Leggi su Movieplayer.it

In attesa del palmarès completo, ecco iatisezione collateraledel. Ladelsta per giungere al termine, portando con sé un ricco programma di eventi, proiezioni e incontri con i protagonisti del cinema internazionale. Tra gli ospiti di quest'anno, sono stati presenti volti noti come Ron Howard, Sharon Stone, Alec Baldwin e Angelina Jolie, quest'ultima in veste di presentatrice del suoWithout Blood. Mentre si attende la proclamazione deidelle sezioni principali, il direttore delGiulio Base e la madrina Cristiana Capotondi hanno annunciato iatisezione collaterale. Isaranno proiettati domani al Cinema Massimo di. Tra i .