Sindacati | meglio contrattare che rivoltare

La preparazione dello sciopero generale di Cgil e Uil è stata caratterizzata da toni sempre più alti. Maurizio Landini ha invocato la “rivolta sociale” per aggregare tutte le realtà politiche e sociali che si oppongono a Giorgia Meloni. Poi si è autoproclamato rappresentante della maggioranza extraparlamentare degli italiani, in opposizione al governo e al Parlamento che non avrebbero la legittimità per approvare la legge di Bilancio. Infine, il suo sodale Pierpaolo Bombardieri ha negato la terzietà del Garante sul diritto allo sciopero. A fronte dell’escalation di dichiarazioni incendiarie, culminata nel “vogliamoquesto paese come un guanto” pronunciato dal Landini nel corteo di Bologna, lo sciopero generale sembra aver prodotto davvero poco. Cgil e Uil parlano di “500 mila in piazza”, che per uno sciopero articolato su 46 piazze non pare un grandissimo risultato.