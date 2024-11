Sport.quotidiano.net - Sella Cento travolta da Cividale. Partita da incubo alla Baltur Arena

62 gesteco79: Nobile 6, Tanfoglio 11, Davis 5, Sperduto 14, Moretti, Ramponi, Benvenuti 11, Berdini 5, Tamani, Henderson 7, Alessandrini 3, Delfino ne. All. Di Paolantonio. GESTECO: Berti 11, Mastellari 13, Marangon 7, Ferrari 5, Piccionne, Marks 7, Miani 8, Dell’Agnello 11, Rota 5, Redivo 12, Micalich. All. Pillastrini. Arbitri: Rudellat, Radaelli e Castellano. Note: parziali 13-25; 23-51; 46-67. La nondellala stravince, che ingrana la quinta e non lascia scampoBenedetto, tremendamente fragile e mai scesa in campo. Una serata iniziata sotto il migliore auspicio – palazzo pieno e bel colpo d’occhio – che si trasforma presto in undal quale uscire presto.non ci riesce mai, se non nei minuti finali, a giochi già decisi, chiudendo "soltanto" sul -17, una gara naufragata a tratti oltre il -30.