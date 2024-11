Rivelazione choc al tavolo sulla violenza di genere nel congresso di Lupi. Sei delegate su 13 confessano di avere subito violenza sessuale in passato

Leggi su Open.online

Sei donne partecipanti aldi Noi Moderati di Mauriziosulle 13 riunite nel pomeriggio di sabato 30 novembre altematico sui femminicidi e ladihanno raccontato di essere state molestate sessualmente e violentate in. Una notizia clamorosa, tanto più aldi un partito che si ispira ai valori della famiglia tradizionale cattolica, eppure accolta con quasi indifferenza dall’assemblea che si stava riunendo in quel momento.Laalla ripresa dei lavori congressuali davanti a un’assemblea distrattaIldidi Noi Moderati Erano passate da poco le 17 di sabato quando nel salone dell’Hotel Mariott di Roma sono ripresi i lavori congressuali di Noi Moderati in assemblea comune. La conduttrice dei lavori, Maria Chiara Fazio ha chiesto silenzio ai delegati che stavano affluendo in sala per ascoltare le testimonianze dei vari tavoli tematici che avevano occupato i lavori del primo pomeriggio.