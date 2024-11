Oasport.it - Risultati e classifica gigante Killington 2024: vince Sara Hector, cadono Shiffrin e Brignone. Zenere 18ma

Leggi su Oasport.it

Lo slalomfemminile di, negli Stati Uniti, valido per la Coppa del Mondo-2025 di sci alpino vede la brutta caduta della padrona di casa Mikaela, per la quale si teme un grave infortunio: in casa Italia esce di scena nella seconda manche anche Federica.Are, dunque, è la svedese, la quale precede la croata Zrinka Ljutic, seconda a 0?54, mentre completa il podio l’elvetica Camille Rast, terza a 1?05. In casa Italia la migliore è Asjaa 3?62, davanti a Giorgia Collomb, 19ma a 3?89, mentre è 21ma Ilaria Ghisalberti, a 3?92, infine è 26ma Lara Della Mea a 6?43.Dramma acade, si teme un grave infortunio. FuoriFINALEFEMMINILE1 5 5063991992 SWE 56.