Quotidiano.net - Rigopiano, processo in Cassazione e punti chiave: dalla valanga prevista nel 1999 al “clamoroso errore” nell’assoluzione per depistaggio

Roma, 30 novembre 2024 - Una “clamorosa erronea interpretazione e applicazione della norma” ha permesso l’assoluzione dell’ex prefetto Francesco Provolo dall’accusa dinelper la strage di. E dopo queste parole, nell’Aula Magna della Corte di, tra marmi e affreschi, pare di vedere spuntare il sorriso di Gabriele D’Angelo, il cameriere gentile del resort - tra le 29 vittime di quel disastro - che alle 11.38 del 18 gennaio 2017, 5 ore e 11 minuti prima della, aveva chiamato la prefettura. Ma, clamorosamente, nessuno si era ricordato di quella telefonata di 4 minuti quando la polizia – dopo la strage - era andata a chiedere l’elenco delle richieste di aiuto. Pareva svanita. Per questo il pg nella sua requisitoria di oltre due ore chiede anche un appello bis per l’ex prefetto, per valutare anche le accuse dioltre a quelle di concorso in omicidio colposo e lesioni colpose, dalle quali era stato assolto.