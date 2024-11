Quotidiano.net - Re Carlo III e il principe Andrea sempre più in rotta, Natale al gelo per i fratelli Windsor

coltelli. Il detto popolare trova triste conferma anche tra i reali. Basti pensare ai conflitti tra ilWilliam e ilHarry, i due figli avuti da ReIII dalla prima moglie, la compianta Diana Spencer, coinvolti da tempo in una faida familiare. Ma, nella monarchia britannica, anche il, fratello minore del sovrano, è al centro di ulteriori tensioni. Secondo alcune fonti, sembra che tra, in forte disaccordo su alcuni punti, non ci siano più contatti diretti. Non è nemmeno chiaro separteciperà alle celebrazioni natalizie della famiglia riunita a Sandringham, come ha riportato il ‘Times’. Tagli ai fondi Secondo l'ex corrispondente reale Stephen Bates,ha preso atto del fatto che le frequentazioni die lo scandalo a luci rosse in cui è stato coinvolto – legato al caso di Jeffrey Epstein, condannato per abusi sessuali e traffico di minorenni – lo abbiano reso una figura alquanto controversa e spinosa: “Le accuse sul suo comportamento non si sono mai placate, e ne hanno compromesso l’immagine”.