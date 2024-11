Agi.it - "Ramy esempio di integrazione, aveva due famiglie", dice la legale

AGI -Elgaml era "un ragazzo perfettamente integrato nel quartiere dove viveva edue: la sua, musulmana, e un'altra, profondamente cattolica, italiana, ed entrambe stanno soffrendo lo stesso lutto per la sua morte". L'avvocata Barbara Indovina, che assiste papà e mamma nell'inchiesta della Procura sulla morte del giovane egiziano che ha perso la vita in un incidente nella notte tra il 23 e il 24 novembre, conoscevae la sua famiglia da prima della tragedia. "Il papà Yehia vuole che l'ultimo saluto al figlio avvenga in moschea, con un iman ma con un rito aperto a tutti perché la vita diè stata la dimostrazione che le culture diverse possono vivere insieme - spiega Indovina all'AGI -. Sarà sepolto a Milano perché questa era casa sua.era molto seguito dalle suore, che al Corvetto aiutano tutti, indipendentemente dalla fede religiosa, partecipava come volontario anche alla colletta alimentare.